Anadolu Otoyolu'ndaki kazada gazlı içecek taşıyan TIR bariyerle çarptı
28.11.2025 10:49
AA
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde kaza yapan TIR ulaşımı aksattı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde TIR'ın bariyere çarparak yola savrulması sonucu ulaşımda aksama yaşandı.
Otoyolda İstanbul istikametine seyreden S.Ö. idaresindeki gazlı içecek taşıyan TIR, 2. viyadük üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak yola savruldu.
Yaralananın olmadığı kazada, TIR'daki teneke kutu gazlı içecekler yola döküldü.
Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşıma kapanan yol, ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren çalışmasının ardından trafiğe açıldı.
Bölgede trafik akışı, D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinden sağlandı.