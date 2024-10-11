Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu Hendek geçişi İstanbul istikameti Esentepe mevkisinde aynı istikamette seyreden 4 otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Sakarya ve Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolun 2 şeridi trafiğe kapandı. Yaklaşık 2 saat tek şeritten ulaşımın sağlandığı yolda trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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