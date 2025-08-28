Anadolu Otoyolu'nu kitleyen kaza: 6 yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobil devrildi. Kaza sonucu 6 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde seyreden sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil, Yayakbaşı mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve kara yolları ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobildeki 6 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.
