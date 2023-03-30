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Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti ulaşıma kapandı

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde 1 kamyon, 2 TIR ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk bilgilere göre 5 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti ulaşıma kapandı

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Adapazarı Gişeleri mevkii Ankara istikametinde 1 kamyon, 2 TIR ve 1 otomobil olmak üzere toplam dört aracın karıştığı zincirleme meydana geldi.

Zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza bölgesine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti ulaşıma kapandı - 1

Otomobilin adeta kağıt gibi ezildiği, bir TIR'ın ise refüjü aşarak karşı şeride geçtiği kazada Ankara istikametinde trafik tek şeritten, İstanbul istikametinde ise çift şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

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