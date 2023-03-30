Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti ulaşıma kapandı

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Adapazarı Gişeleri mevkii Ankara istikametinde 1 kamyon, 2 TIR ve 1 otomobil olmak üzere toplam dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza bölgesine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Otomobilin adeta kağıt gibi ezildiği, bir TIR'ın ise refüjü aşarak karşı şeride geçtiği kazada Ankara istikametinde trafik tek şeritten, İstanbul istikametinde ise çift şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.