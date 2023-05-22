Anadolu Otoyolu'nun Sakarya-Düzce geçişinde onarım çalışması yapılacak

Anadolu Otoyolu'nda onarım çalışması yapılacak.



Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, otoyoldaki üst yapı iyileştirmesi işi kapsamında Hendek-Gümüşova kavşakları arasındaki bölümlerde işlemler 23 Mayıs'ta başlayacak.



Saat 21.00-07.00 arasında yapılacak çalışmalar sırasında Ankara istikametinin kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinde iki yönlü sağlanacak.



İşlemlerin bitmesinin ardından aynı çalışma İstanbul yönünde de gerçekleştirilecek.