Anadolu Panelleri serisinin yeni durağı Adana oldu

Panele ev sahipliği yapan Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, düzenlenen oturumda şöyle konuştu: Adana’nın son 5 yılına bakıldığında en fazla yatırım alan illerin başında geliyor. Bizim ihracat noktasında en önemli sorunlarımızdan birisi limandır. Adana’nın ihracatının 3 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Adana Ana Konteyner Limanı’ faaliyete geçtiğinde Adana’nın ihracatı 10 milyar Dolar’ı geçeceğine inanıyorum, ülkemizde bir enflasyon sorunumuz var ama biz Türkiye’nin düzlüğe çıkacağına inanıyoruz. Adana’mızın 90’lı yıllara, Türkiye’nin 4’üncü büyük şehri olduğu yıllara, o dönemlere gelmesi için çaba sarf ediyoruz.

FİNANSAL SAĞLIK İŞLETMELERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMESİNİ SAĞLIYOR



Başarılı finans yönetiminin işletmelerin sürdürülebilir büyümesi ve Türkiye ekonomisine sağladığı çok çeşitli katkılar ve avantajlar açısından son derece kritik bir faktör olduğunun altını çizen Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı, Anadolu Panelleri etkinliğinde yaptığı konuşmada şu görüşleri dile getirdi:



Finansal sağlık olmadan işletmelerin sürdürülebilir büyüme sağlamaları çok zor artık. İşletmelerin sürdürülebilir büyümesi de hem Türkiye ekonomisine hem de istikrarlı bir iş ortamı sağlanmasına katkı veriyor. İşletmelerin nakit akışını optimize etmelerine ve yatırım yapmalarına olanak tanıyan doğru finans yönetimi, aynı zamanda istihdam ve vergi gelirlerinde artışın yanı sıra ekonomik aktivitelerde de genel bir büyümeyi beraberinde getiriyor.”



Finansal Kurumlar Birliği olarak “finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetim ve tasarruf finansman şirketleri” olmak üzere 5 sektörü temsil ettiklerini belirten Ali Emre Ballı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Birliğimizin faaliyetleri kapsamında hem işletmelere hem de bireysel tüketicilere finansal olarak çeşitli çözümler sunuyoruz. Banka dışı finans sektörü olarak, işletme ve tüketicilerimize maliyeti düşük çözümlerin yanı sıra finansmana hızlı ve kolay ulaşım imkânı da sunuyoruz. 2024 yılı 6 aylık konsolide rakamlarımıza baktığımızda, sektörümüzün işlem hacmi 830 milyar TL, aktif toplamı 787 milyar TL, öz kaynak büyüklüğü ise 147 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Müşteri sayımızı ise 6 milyona ulaştı. Bu başarılı sonuçlar ve verilerin ekonomimiz açısından ortaya koyduğu katkı, bizim için geçmişin bir yansıması olmanın ötesine geçerek, aynı zamanda geleceğe dair de güçlü bir motivasyon kaynağı anlamına geliyor. FKB olarak da çatımız altındaki 123 üye şirketimizle, sektörümüzün, ihracatçımızın, KOBİ’lerimizin, tüketicilerimizin yanında olmaya ve finansman ihtiyaçlarına çözüm üretmeye var gücümüzle devam edeceğiz.”



ANADOLU PANELLERİ FARKLI ŞEHİRLERDEN DEVAM EDECEK



Anadolu Panelleri etkinliği İlk olarak İzmir, sonrasında da Ankara’da düzenlenmişti. NTV ve Ekonomi Gazetesi’nin iş birliği, Finansal Kurumlar Birliği'nin katılımlarıyla doğru finans yönetimi ile işletmelerin sürdürülebilir büyümesi konuları, panel serisinin ana gündemi oldu.

Farklı şehirlerde gerçekleşen panel serisi, 2025 yılında düzenlemeye devam edecek.