Anadolu parsını öldürmenin cezası 45 milyon lira

Nesli tükenme tehdidi altındaki Anadolu parsı, dünyada leopar familyasının sekiz alt türünden biri.

Neslinin tükendiği sanılan ancak son yıllarda varlığı yeniden tespit edilen Anadolu parsını korumak için yaptırımı ağır önlemler alınıyor.

Türkiye'de en son 1974 yılında görülen pars, 2019'da Akdeniz'in batısında bir kez daha kayda alındı.

TÜBİTAK'ın da desteklediği projede şu ana kadar 10 Anadolu parsı görüntülendi.

Anadolu parsı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından izleniyor. Avlanması ve zarar verilmesi yasak olan tür için ağır yaptırımlar uygulanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Anadolu parsına zarar vermenin cezasını 45 milyon lira olarak belirledi.

Bu rakam avlanması yasak hayvanlar listesindeki en yüksek ceza oranı oldu. Ayrıca hapis cezası da artırılarak 2 yıldan 5 yıla çıkarıldı.

Nesli tehlike altında olan yaban koyununu avlamanın cezası 8 milyon, çizgili sırtlan 3 milyon, yaban keçisi de 940 bin lira olarak belirlendi.