Anadolu yaban koyununu avlama bedeli 675 bin TL

Başta yaş olmak üzere belirli kurallar çerçevesinde avlanacak hayvanlardan Anadolu yaban koyunu, kızılgeyik, yaban keçisi ve karacanın erkek, çengel boynuzlu dağ keçesinin dişi ve erkek bireyleri avlanacak.



Karaman Karadağ bölgesinde avlanacak olan Anadolu yaban koyunu için 675 bin lira ücret belirlendi.

17 çengel boynuzlu dağ keçisi için toplam 963 bin, 57 kızılgeyik için 2 milyon 336 bin, 17 karaca için 10 bin, 225 yaban keçisi için toplam 10 milyon 512 bin lira ücret belirlendi.