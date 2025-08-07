Anadolu Yakası'na yeni metro hattı: Ümraniye-Göztepe arası 21 dakikaya düşecek

11 İSTASYON VAR



Toplam 11 istasyondan oluşan hattın orta noktası Ataşehir'deki Finans Merkezi olacak. Raylar üzerinde üzerinde otonom sisteme sahip sürücüsüz vagonlar çalışacak.



Marmaray, Üsküdar-Çekmeköy ve Kadıköy Sabiha Gökçen hatlarıyla bağlantılı olacak.



M12 kodlu metro hattının yüzey çalışmalarında da sona gelindiği ve inşaat için Anadolu Yakası'nda kapatılan bazı yolların da yakında yeniden açılacağı açıklandı.



Temeli 2017'de atılan Ümraniye-Göztepe metro hattı inşası, başlangıç aşamasında durdurulmuştu. İBB, 2019'da finansal sorunları çözerek çalışmalara yeniden başladı.



21 DAKİKALIK SEFER



Anadolu Yakası Raylı Sistem Şube Müdür Yardımcısı Muhammed Yılmaz, sefer süresinin 21 dakika olacağını dile getirip "Saatte tek yönde 44 bin yolcu taşıma taşıyacak." dedi.



İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin ise "Ekim bandında bu çalışmalar daha da hızlanacak. Tabii, biz de heyecanla beklediğimiz sinyal testlerimize başlayacağız." diye konuştu.