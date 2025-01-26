Anadolu'da 4 bin 200 yıl önce iklim değişmiş! Tarihi kazılarda ortaya çıktı

Kayseri-Sivas kara yolu üzerinde bulunan Kültepe-Kaniş-Karum Ören Yeri'nde Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu başkanlığındaki kazı çalışmaları devam ederken, elde edilen bulgular tarihe ışık tutuyor.



Kazılarda 76. yıl geride kalırken 2024 sezonunu değerlendiren Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, hedeflerine ulaştıklarını söyledi.



4 bin 200 yıl önce 2024 yılında yapılan kazılarda Suriye veya Mezopotamya'da yaşanan iklim değişikliğinin Anadolu'da da yaşandığını tespit ettiklerini kaydeden Prof. Dr. Kulakoğlu; "Bu iklim değişikliği ya da iklim değişikliğinin tespiti yönündeki çalışmalar esasen Torosların kuzeyinde, güneyi ile karşılaştırma yapabilecek referanslar sunan çalışmalar oldu. Yani aynı dönemlerde özellikle 4 bin 200 yıl öncesinde Suriye'nin kuzeyinde rastlanan iklim değişikliğini biz Anadolu'da da tespit etme fırsatını bulduk." dedi.



"KÜLTEPE ÖNEMLİ BİR ŞEHİRDİ"



Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu; "Asurlu tüccarların buraya gelmesindeki en önemli sebeplerden bir tanesi Kültepe'nin onlardan çok daha öncesinde de büyük, önemli bir şehir olduğunu her sene git gide artan yeni verilerle desteklemiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.