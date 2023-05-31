Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde seyreden yabancı uyruklu Ahmet O. yönetimindeki panelvan, Gümüşova mevkisinde emniyet şeridinde park halindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza mahalline polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hafif ticari araçtaki Muhammet Atalay ile Ahmet Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Hastaneye kaldırılan yaralılar Ahmet O. ile yanındaki Vardah M'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor.