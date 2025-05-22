Anahtarını unuttu, eve çatıdan girmek isteyince canından oldu

Giresun'da anahtarını unuttuğu evine çatıdan girmek isteyen kişi 5. kattan düşerek yaşamını yitirdi.

Anahtarını unuttu, eve çatıdan girmek isteyince canından oldu

'un Espiye ilçesi Merkez Mahallesi'nde yaşayan G.U. (38), anahtarını evde unuttuğu için çatıya çıkarak evine girmek istedi.

Beline bağladığı kabloyla kendisini sarkıtan kişi, kablonun kopması üzerine 5. kattan yere düştü.

Ağır yaralanan G.U., ambulansla götürüldüğü İlçe Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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