Anahtarını unuttu, eve çatıdan girmek isteyince canından oldu
Giresun'da anahtarını unuttuğu evine çatıdan girmek isteyen kişi 5. kattan düşerek yaşamını yitirdi.
Giresun'un Espiye ilçesi Merkez Mahallesi'nde yaşayan G.U. (38), anahtarını evde unuttuğu için çatıya çıkarak evine girmek istedi.
Beline bağladığı kabloyla kendisini sarkıtan kişi, kablonun kopması üzerine 5. kattan yere düştü.
Ağır yaralanan G.U., ambulansla götürüldüğü İlçe Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
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