Anahtarını unuttu, hortumla eve girmeye çalışırken can verdi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde spor okulu antrenörü Alperen Coşar, anahtarını unuttuğu 2'nci kattaki evine çatıdan sarkıttığı hortumla girmeye çalışırken düşüp öldü.
Antalya'da feci bir ölüm yaşandı.
Manavgat'ta bir spor okulunun antrenörü Alperen Coşar (43) dün ailesini Konya'ya bıraktıktan sonra akşam saatlerinde Sarılar Mahallesi'ndeki evine döndü.
İki katlı binanın üst katındaki dairesine giren Coşar, bir süre sonra dışarı çıktı.
HORTUMU GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİNİN DEMİRİNE BAĞLADI
Bu sırada anahtarı içeride unuttuğunu fark eden Alperen Coşar, çatıdaki güneş enerji sisteminin demirine bağlayıp sarkıttığı hortumla evine girmeye çalıştı.
HORTUM KOPUNCA BETONA ÇAKILDI
Hortumun kopması sonucu metrelerce yükseklikten beton zemine düşen Alperen Coşar, yerde hareketsiz kaldı.
Sabah saatlerinde durumu fark eden komşular, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Adrese sevk edilen sağlık görevlileri, Alperen Coşar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Coşar'ın cenazesi morga konuldu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı
