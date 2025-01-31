Analiz raporu açıklandı: Yalova'da "su içmeyin" uyarısı

Yalova'da kentin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kadıköy ile Kurtköy Derivasyonu'nda meydana gelen köpüklenme nedeniyle kentte su kesintisi uygulandı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturmada ifadesi alınmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.



ANALİZLER YAPILDI



İl Sağlık Müdürlüğünce sudan alınan numuneler analiz edildi.



İlk analiz sonuçlarıyla ilgili Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"İlimizin su kaynağını besleyen Kadıköy/Kurtköy regülatör havuzunda gözlemlenen köpüklenme ile ilgili olarak, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından yapılan ilk analiz sonuçlarına göre suyun yalnızca hijyen amaçlı kullanımında herhangi bir risk bulunmadığı belirlenmiştir.” denildi.