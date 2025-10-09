Anamas'a mevsimin ilk karı düştü

Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerin beyaz örtüyle kaplanmasına yol açtı. Bulutların zaman zaman Anamas Dağı'nın zirvesini gizlediği anlarda görsel bir şölen yaşandı.



İlçe halkı, pencerelerinden, balkonlarından ve çevredeki tepelerden Anamas Dağı'nın karla kaplı görüntüsünü izledi. Beyşehir Gölü'nün üzerinden görülen karla kaplı zirve, yöre sakinlerine kış mevsiminin yaklaştığını hatırlattı.