Anamur'daki cinayete üç tutuklama

Mersin'deki cinayet soruşturmasında üç şüpheli tutuklandı.

Olay, önceki gün Anamur'a bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan bir restoranın önünde meydana geldi.

A.C.'nin (26) kullandığı araçla birlikte restoranın önüne gelen üç kişi, Özcan Çam'ı araçlarına çağırdı.

Çam'ın gitmeyi reddetmesi üzerine M.N. isimli şüpheli, restoranın bahçesinde Çam'a tabancayla birkaç el ateş etti.

Ağır yaralanan Çam, Anamur'daki özel bir hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Cİnayetle ilgili olarak A.C., A.T. ve O.O.N. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınarak Anamur Adliyesi'ne sevk edilen üç şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili bir şüphelinin daha arandığı bildirildi.