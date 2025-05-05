Anaokulu öğretmenine bıçaklı saldırı

Aydın'da bir öğretmen bıçaklı saldırıya uğradı.

Alınan bilgiye göre, Efeler ilçesi Kızılcaköy Mahallesi'nde yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücudunda darp ve bıçak yarası bulunan kişiyi Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

DURUMU AĞIR

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Jandarma, yaralı bulunan kişinin Efeler Güzelhisar Özel Eğitim Anaokulu'nda öğretmen olarak görev yapan O.K. (38) olduğunu belirledi.



Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.