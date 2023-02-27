Anaokulunda çocuğun üzerine kaynar su döküldü

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan özel bir anaokulunda geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iddiaya göre sınıf içerisinde kaynar su ve çikolata ile yapılan etkinlik sırasında ısıtıcıda bulunan kaynar su 3,5 yaşındaki kız çocuğunun üzerine döküldü.

2'NCİ DERECE YANIK OLUŞTU

Küçük kızın vücudunda 2'nci derece yanıklar oluştu. Okul idaresinin veliyi arayarak okula çağırması üzerine baba Bilgehan Kaya, vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan küçük kızını taksi ile hastaneye götürdü.

Yaşanan olayda anaokulunun ihmali olduğunu söyleyen baba, "Sınıf içerisinde hiçbir tedbir ve güvenlik önlemi almadan, sıcak su ve çikolata ile yapılan bir etkinlik sırasında, kızımın üzerine sıcak su döküldü. Kızımın sağ tarafında kasığından dizine kadar karın bölgesinde kol ve dirsek bölgesinde 2’nci dereceden yanık oluştu." dedi.



''BENİ ARAYIP NE YAPACAKLARINI BANA SORDULAR"



''Olayın olduğu gün telefonla beni arayıp ne yapacaklarını sordular, Hastaneye götürmemişler, benim okula gelmemi beklemişler.'' diyen Bilgehan Kaya, şöyle devam etti:

''Ambulansı neden çağırmadınız dediğimde bana hiçbir şey söylemediler. Avukat vasıtasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Su döküldükten sonra kızım 10 dakikaya yakın okulda durmuş. Kafalarına göre müdahale yapmışlar, soyundurmuşlar. Soğuk suya tutmuşlar. Ben okula gittiğimde üzerinde kıyafet yoktu. Öğretmen önlüğüne sarılı şekilde titrer halde buldum kızımı. Taksi ile hastaneye ben götürdüm. Okulda daha sonradan öğrendik ki MEB’e kayıtlı olmayan öğretmenlerin bile mevcut olduğunu öğrendim.

''SINIFTAKİ ÖĞRETMENİN ÜZERİNE OLAYI YIKIP ÖĞRETMENE ZORLA KAĞIT İMZALATMIŞLAR''

Ecza dolaplarının boş olduğunu gördük. Sınıftaki öğretmenin üzerine olayı yıkıp öğretmene zorla kağıt imzalatmışlar. Olayda sınıfta 2 öğretmen varken tuttukları tutanakta tek öğretmen yazmışlar. Nedenini sorduğumuzda Milli Eğitim'de kayıtlı olmadığını söylediler. Sınıfımızda kendi yaş grubumuzdan daha küçük çocukların olduğunu öğrendik. Normalde kanun gereği okula alınmaması gerekiyor. Kurum mobbing ile öğretmene tutanak tutturarak olayı öğretmenin üstüne yıkmak istiyor. Ancak biz kurumun suçlu olduğunu düşünüyoruz.''



"OKUL ÖĞRETMEN ARACILIĞIYLA PARA İLE BİZİ SUSTURMAYA ÇALIŞTI''



Kaya, "Olay günü öğretmenleri toplamışlar, 'bizim derdimizin para olduğunu para ile bu durumu çözebileceklerini' söylediler. Kendilerinin üst düzey tanıdıklarının olduğu, kendilerini kırmayacaklarını, her şeyi halledebileceğini ima eden cümleler kurmuşlar öğretmene. Öğretmeni sürekli tehdit ve mobbing ile yıldırmaya çalışıyorlar. Bu kurumun faaliyetlerinin bir an önce durdurulması gerektiğine inanıyoruz. Okulda kayıt almaya devam ediyorlar. Okulun detaylı incelenmesini, benim çocuğumun başına gelenlerin başka bir çocuğun başına gelmemesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

