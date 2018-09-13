5 yaşındaki Miray Korkmaz uyum eğitimi kapsamında bir hafta önceden anaokuluna başladı. Bugün de annesi Güler Korkmaz ile birlikte okula gelen minik Miray, iddiaya göre annesi okul müdürünün odasındayken bir anda gözden kayboldu.



Bir süre sonra kızının olmadığını fark eden anne ve okul yetkilileri, binanın bodrum katında bulunan kapalı yüzme havuzuna baktıklarında Miray’ı suda buldu. Hemen sudan çıkarılan küçük kız çocuğu, yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Olayın ardından polis ekipleri okulda inceleme yaparken, nöbetçi savcı da okula gelerek bilgi aldı. Acı haberin ardından aile sinir krizleri geçirirken, küçük çocuğun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.