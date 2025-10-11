Anaokulunda korkunç olay: Dört yaşındaki çocuğun parmağı koptu

"OKULUN AÇIKLADIĞI BİR DURUM YOK"



Yaşanan olaydan sonra okul yönetiminin kendilerine bir şey anlatmadığına iddia eden İmer, "Okul yönetimi, 'Biz önlem almaya başladık. İhmallerimiz var. Bunu en kısa sürede çözeceğiz' demesi gerekirken bu konuda destek, yardım, bir talepte bulunmuyor." diye konuştu.



İhmalde payı olan kişi veya kişiler ve kurumlardan şikayetçi olduklarını ifade eden Seçkin İmer, "Tabii ki adli bir süreç olduğu için şikayetçi olmak durumunda kaldık. Şikayetlerimiz bireysel değil. Kurum, kuruluş, müdür, kapı karşılama, öğretmen, tabii ki ihlale sebep olacak kişilerden şikayetçiyiz" dedi.



"DOKTOR PARMAĞI AÇANA KADAR KOPTUĞUNU ANLAMADIK"



Okul yönetimi tarafından aranıp durumun kendisine söylendiğini belirten Dicle Taktak ise "Hastanede doktor parmağını açana kadar 'Parmağını kapıya sıkıştırdı, 2 dikiş atılacak' şeklinde düşünüyorduk. O esnada anladık parmağın koptuğunu." dedi.



"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI"



Taktak, "Çocuklarımızı emanet ediyoruz. Çalışan anne babalarız. Çocuklarımızın eğitim görmesi, bir şeyler öğrenmesi lazım. Arkadaşlarıyla sosyalleşmesi lazım. Bu sadece kızım için de değil. Birçok çocuk için, birçok çocuğun hayatı için, geleceği için önlem alınması lazım. Adli bir vaka ve hukuki süreç başladı." ifadesini kullandı.



OKUL YETKİLİLERİNDEN HENÜZ BİR AÇIKLAMA YOK



Telefonla aranan okul yetkilileri ise herhangi bir açıklama yapmayacaklarını dile getirdi.