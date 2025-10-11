Anaokulunda korkunç olay: Dört yaşındaki çocuğun parmağı koptu
Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir anaokulunda, dört yaşındaki bir çocuğun baş parmağı demir kapıya sıkışıp koptu. Kopan parmak operasyonla dikildi. Olayın ihmal olduğunu iddia eden aile ise, sorumlular hakkında şikayetçi oldu.
Antalya'daki anaokulunda korkunç bir olay yaşandı.
Muratpaşa ilçesindeki anaokulunda 2 Ekim'de saat 10.30 sıralarında dört yaşındaki kız çocuğu, okul bahçesinde yapılan etkinlik sırasında öğretmenine tuvalet ihtiyacı olduğunu söyledi. Öğretmeni, çocuğu bir sınıf arkadaşıyla ana binaya yönlendirdi.
Görevlilerin açtığı ana binanın demir kapısından içeri giren çocuk ile arkadaşı, dönüşte başında personel bulunmayan kapıyı kendileri açmak istedi. Bu sırada dört yaşındaki kız çocuğunun sağ elinin baş parmağı, aniden kapanan kapıya sıkıştı.
Demir kapının ağırlığı nedeniyle çocuğun parmağı birinci boğumdan koptu. Kızın çığlıklarını duyup gelen öğretmenlerin ihbarıyla anaokuluna sağlık ekibi sevk edildi.
Çocuk, ambulansla özel hastaneye kaldırılırken, durum annesi Dicle Taktak ile babası Seçkin İmer'e bildirildi.
Hastanede "travmatik ampütasyon" tanısı konulan çocuğun parmağı, mikrocerrahi operasyonuyla yerine dikildi. Bir süre hastanede tedavisi süren çocuk taburcu oldu.
Duruma tepki gösteren Seçkin İmer, "Tedavi süreci 1 yıla kadar sürecekmiş. Sağ el kalem tuttuğu parmak olduğu için çok tedirginiz. Okul hayatıyla ilgili, eğitim hayatıyla ilgili çok fazla şey yaşayabilir diye düşünüyoruz." dedi.
"OKULUN AÇIKLADIĞI BİR DURUM YOK"
Yaşanan olaydan sonra okul yönetiminin kendilerine bir şey anlatmadığına iddia eden İmer, "Okul yönetimi, 'Biz önlem almaya başladık. İhmallerimiz var. Bunu en kısa sürede çözeceğiz' demesi gerekirken bu konuda destek, yardım, bir talepte bulunmuyor." diye konuştu.
İhmalde payı olan kişi veya kişiler ve kurumlardan şikayetçi olduklarını ifade eden Seçkin İmer, "Tabii ki adli bir süreç olduğu için şikayetçi olmak durumunda kaldık. Şikayetlerimiz bireysel değil. Kurum, kuruluş, müdür, kapı karşılama, öğretmen, tabii ki ihlale sebep olacak kişilerden şikayetçiyiz" dedi.
"DOKTOR PARMAĞI AÇANA KADAR KOPTUĞUNU ANLAMADIK"
Okul yönetimi tarafından aranıp durumun kendisine söylendiğini belirten Dicle Taktak ise "Hastanede doktor parmağını açana kadar 'Parmağını kapıya sıkıştırdı, 2 dikiş atılacak' şeklinde düşünüyorduk. O esnada anladık parmağın koptuğunu." dedi.
"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI"
Taktak, "Çocuklarımızı emanet ediyoruz. Çalışan anne babalarız. Çocuklarımızın eğitim görmesi, bir şeyler öğrenmesi lazım. Arkadaşlarıyla sosyalleşmesi lazım. Bu sadece kızım için de değil. Birçok çocuk için, birçok çocuğun hayatı için, geleceği için önlem alınması lazım. Adli bir vaka ve hukuki süreç başladı." ifadesini kullandı.
OKUL YETKİLİLERİNDEN HENÜZ BİR AÇIKLAMA YOK
Telefonla aranan okul yetkilileri ise herhangi bir açıklama yapmayacaklarını dile getirdi.
