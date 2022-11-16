Anayasa değişikliği teklifinde hangi maddeler değişecek?

AK Parti, başörtüsü konusunda hazırladığı Anayasa değişikliği teklifini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmaya hazırlanıyor.

Teklifte son aşamaya gelindi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hazırlık çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Konuyla ilgili partilere yaptıkları ziyaretlere değinen Bozdağ, CHP'nin hazırlık aşamasında yer almayı kabul etmediğini; İYİ Parti ve HDP'den ise olumsuz bir yanıt almadıklarını belirtti.

Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurtdışı ziyaretleri nedeniyle çalışmanın henüz Meclis'e sunulamadığını kaydetti.

Düzenlemenin gelecek hafta Meclis'e sunulabileceğini belirten Bozdağ, "Değişiklik önerilerini gördükleri zaman destek verme ihtimallerini çok yüksek görüyorum. Çünkü yaptığımız şey insan haklarına ilişkin, hukuk devletine ilişkin son derece önemli bir reformdur" ifadelerini kullandı.

"TEK TARAFLI OLMAYACAK"

Anayasa değişikliği teklifinin bazı ayrıntıları da belli oldu. Anayasanın temel hak ve özgürlüklerle ilgili 24. maddesine iki pragraf eklenmesi planlanıyor. Bozdağ bununla ilgili "Başını açan ya da örten kadınlarla ilgili önemli bir koruma getirmek istiyoruz" dedi, korumanın tek taraflı olmayacağının altını çizdi.

Düzenleme aile ile ilgili 41. maddede de evlilik birliğinin kimler arasında kurulabileceğine açıklık getirecek.

ANAYASAL GÜVENCE



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekim ayında duyurduğu kıyafetle ilgili kanun teklifinin Meclis'e sunulmasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başörtüsüne anayasal güvence getirecek Anayasa değişikliği teklifi için çalışmalara başlandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Meclis'e sunduğu 'başörtüsü teklifi'ne karşı, Türkiye'de verdikleri mücadele sayesinde başörtüsü meselesi kalmadığını belirterek, ''Eğer dürüstseniz çözümü yasa değil anayasa düzeninde sağlayalım'' demişti.

