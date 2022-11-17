Anayasa Komisyonu'ndan Semra Güzel kararı

Son dakika haberi!
TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu, HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde oy çokluğu ile karar aldı.
TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP Milletvekili Semra Güzel'in devamsızlık nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde karar vererek, dosyayı Karma Komisyon’a havale etmişti.
Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekiliğinin düşürülmesi yönünde görüş bildirdi.
AK Parti, CHP ve MHP oyunu, Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde kullandı. HDP ret oyu verirken İYİ Parti oylama katılmadı.
Karar, TBMM Genel Kurulu'na sevk edecel ve nihai karar burada verilecek.
PKK'lı bir teröristle fotoğrafları ortaya çıkan Güzel'in dokunulmalığı Mart ayında kaldırılmıştı. Eylül ayında yurt dışına kaçamaya çalışırken yakalanan Güzel halen tutuklu. 'Silahlı terör örgütü kurmak suçundan' 15 yıl ceza istemiyle yargılanıyor.