Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın annesi Melek Arslan, 81 yaşında Yozgat'ta vefat etti.
Kalp yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle Yozgat Şehir Hastanesinde tedavi gören Arslan, hayatını kaybetti.
Hastaneden alınarak Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Arslan'ın cenazesinin, yarın cuma namazından sonra ilçe merkezinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın annesi vefat etti
Anadolu AjansıTürkiye
Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'ın annesi Melek Arslan, 81 yaşında hayatını kaybetti.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın annesi Melek Arslan, 81 yaşında Yozgat'ta vefat etti.