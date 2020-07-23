Anayasa Mahkemesi, Enis Berberoğlu kararını erteledi

Yüksek mahkeme Berberoğlu ile ilgili karar oturumunun eylül ayına ertelenmesine karar verdi.

Berberoğlu milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin seçilme ve siyasi faaliyette bulunma, kişi hürriyeti ve güvenliği ile adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini öne sürerek bireysel başvuruda bulunmuştu.

Yüksek mahkeme raportörü tarafından davaya ilişkin hazırlanan raporda Berberoğlu'nun kişi hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiği tespit edilmişti.



Herhangi bir ihlal kararı çıkması durumunda Berberoğlu’nun yeniden yargılanması gündeme gelecek. Vekilliğin düşürülmesine ilişkin süreç ise yeniden tartışılacak.



Ancak; AYM başvurunun reddine karar verirse bu durumda Berberoğlu hakkındaki mevcut hukuki süreç kesinleşmiş olacak.