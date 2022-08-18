Anayasa Mahkemesi Fiyat İstikrar Komitesi kararnamesini iptal etti

Fiyat İstikrarı Komitesi kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 30 Haziran 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.



Kararnamenin anayasaya aykırı olduğunu vurgulayan CHP konuyu yüksek mahkemeye taşıdı. Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi kararnamenin tümünü oyçokluğuyla anayasaya aykırı bularak iptal etti.



İptale gerekçe olarak ise, Anayasa'nın "Kanunla düzenlenmesi gereken konularda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılamaz." hükmü gösterildi.



Fiyat İstikrarı Komitesi, fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi ve sürdürülmesini sağlamak amacıyla kurulmuştu.



Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında toplanan komite bugüne kadar 6 toplantı gerçekleştirmişti.



