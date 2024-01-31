Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Yılmaz Akçil kimdir?

Yılmaz Akçil 16.08.1968 tarihinde Afyon Sandıklı’da doğdu. Isparta Gönen Öğretmen Lisesini bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1989 yılında mezun oldu. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında “Türk İdari Yargısında Yürütmenin Durdurulması” başlıklı tez çalışması ile yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Sivas ve Mersin Vergi Mahkemesi Üyeliği, Erzurum İdare Mahkemesi Üyeliği ve Erzurum İdare Mahkemesi Başkanlığı, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. 25.02.2011 tarihinde Danıştay Üyeliğine seçilen, 27.02.2014-09.07.2018 tarihleri arasında Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı görevini yürüten ve 17.12.2018 tarihinde Danıştay Onuncu Daire Başkanlığına seçilen AKÇİL, evli ve dört çocukludur.