Yüksek Mahkemenin bazı siyasi partilerin 2017'e ait mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.



Doğru Yol Partisi ve As Partinin kesin hesap incelemelerinde, parti genel merkezine ait 2017 yılı kesin hesabı ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) tarafından alınmış, parti genel merkezi ve il örgütlerinin kesin hesaplarının incelenip kabul edildiğine ve birleştirildiğine ilişkin kararın gönderilmediği tespit edildi.



Ayrıca söz konusu partilerin mahkemeye hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması ile hesabın dışında gelir ve gider oluşturulmasının inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğu değerlendirildi.



Yüksek Mahkeme, söz konusu gerekçelerle Doğru Yol Partisi ile As Parti hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 74'üncü maddesi ve aynı Kanun'un 111'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri uyarınca yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırıldı.



Millet ve Adalet Partisi, 1923 Cumhuriyet Partisi ile Güven Adalet ve Aydınlık Partisinin kesin hesaplarına ilişkin incelemeler yapan Anayasa Mahkemesi, söz konusu partiler hakkında mahkemeye hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider oluşturulması ve il örgütlerinin kesin hesaplarının sunulmamasının inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğu tespitinde bulundu.



Yüksek Mahkeme bu partiler hakkında da yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.



Ayrıca söz konusu 5 partinin kesin hesaplarının denetimi gerçekleştirilemediğinden 2017 yılı hesaplarının kabul edilmesinin mümkün olmadığına hükmedildi.