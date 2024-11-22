Anayasa Mahkemesi’nden 7 parti hakkında suç duyurusu

Anayasa Mahkemesi’nin 7 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.



Kararlara göre, Dayatmasız Yaşam Partisi, As Parti, Anadolu Birliği Partisi, Ayyıldız Partisi, Yeni Yol Partisi, Doğuş Partisi ve Liberal Parti’nin 2021’e ait mali denetimleri yapıldı.



Yüksek Mahkemece, bu partilerin, 2021 yılına ait kesin hesaplarına ilişkin, eldeki bilgi ve belgelere göre Anayasa Mahkemesi’ne hesap verilebilir kayıt ve belge düzeninin oluşturulamaması, hesabın dışında gelir ve gider gerçekleştirilmesinin inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğu, bu nedenle genel merkez hesaplarının denetiminin gerçekleştirilemediği belirtildi.



Mahkeme, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na göre parti sorumluları hakkında yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasını oybirliğiyle kararlaştırdı.