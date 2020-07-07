Anayasa Mahkemesi'nden cezaevlerindeki kapalı görüşlerde kayıt için hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi, cezaevlerindeki kapalı görüşlerle ilgili yeni bir karar verdi.



Anayasa Mahkemesi, cezaevlerindeki kapalı görüşlerin, ses ve video ile kayıt edilmesinin hak ihlali olduğuna karar verdi. Yüksek Mahkeme, mahkumlara ait radyoya el konulmasının ise hak ihlali olmadığına hükmetti.



Konu, terör örgütü üyeliğiyle cezaevinde bunun bir tutuklunun başvurusu üzerine yüksek mahkemenin gündemine girdi. Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, hükümlü önce, camlı bölmelerde yapılan kapalı görüşlerin hangi düzenlemeye göre kayıt altına alındığını, Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’ne sordu. Müdürlük, yönetmelik gereği bu işlemin yapıldığını bildirince, tutuklu bu kez infaz hakimliğine dilekçe vererek uygulamanın kaldırılmasını talep etti.



Mahkeme, tutuklunun bu isteğini aynı yönetmeliği gerekçe göstererek geri çevirdi. Tutuklu konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. Başvuruda el konulan radyonun de iadesi istendi. Konuyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, tutukluların aileleriyle yaptıkları görüşmelerde belirli bir mahremiyetin bulunduğunu ve bunun korunması gerektiğine karar verdi. Yüksek Mahkeme, özel hayata saygı gösterilmesi gerektiğine işaret ederken, idarenin suç işlenmesinin engellenmesi için, bu tür görüşmeleri takip edebileceğini ancak bunun için de yasal düzenlemeye yapılması gerektiğini de belirtti. Bu tür özel görüşmelerin kayıt altına alınmasının ağır bir önlem olduğuna dikkat çeken Anayasa Mahkemesi, bu kayıt işlemlerinin hangi koşullarda yapılabileceğinin çok iyi belirlenmesini ve son çare olarak kullanılmasını da istedi.



6 BİN TL TAZMİNAT VERİLMESİ İSTENDİ



Mahkumların telefon görüşmeleri için, cezaevinden dışarıya yapılan görüşmelerin kayıt alınmasına ilişkin düzenleme bulunduğunu hatırlatan yüksek mahkeme, buna karşılık kurum içindeki ziyaretlerdeki görüşmelerin kayıt altına alınmasına ilişkin düzenleme bulunmadığını da belirtti.

Kararda tutukluya 6 bin TL tazminat verilmesi de istendi.

