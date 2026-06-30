Yüksek Mahkeme, CHP 'nin talebi üzerine, Cumhuriyetçi Milleti Partisi'nin (CMP) durumunu inceledi. CHP, bu partinin kendisine ait 6 oklu amblemi kullanması üzerine, Anayasa Mahkemesi 'ne başvuruda bulundu, “siyasi partiler sicilinden terkine karar verilmesini” talep etti.

Anayasa Mahkemesi, bugün Resmi Gazete'de yayınlanan kararıyla, CHP'nin talebini haklı buldu. Kararda, CMP'nin kullandığı amblemin CHP'nin amblemiyle benzeştiğine dikkat çekilen raportör görüşüne yer verildi. Kararda, CMP tarafından kullanılan amblemin 2820 sayılı kanuna aykırı olduğu da aktarıldı. Yüksek Mahkeme, kararında CMP'nin isminin hükümsüz olduğuna yönelik talebi reddetti ancak, CMP'nin amblemi nedeniyle, “Ambleminin iltibasa mahal vermeyecek şekilde CHP'nin amblemiyle benzer olması sebebiyle, 2820 sayılı Kanun'un 104. Maddesi'nin üçüncü fıkrası gereğince hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden terkine” oyçokluğuyla karar verdi.