Anayasa Mahkemesi’nden kararname iptali: İletişim Başkanlığı’na verilen yetki iptal edildi

Yüksek Mahkeme, 17 Eylül 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde yer alan maddelerin iptaline ilişkin CHP’nin başvurusunu karara bağladı.



Kararda, Anayasa’nın 104’üncü maddesiyle güvenceye alınan temel haklarla ilgili kararname ile düzenleme yapılamayacağı belirtidi.



Bu kapsamda İletişim Başkanlığı’na, iç ve dış tehditleri analiz ederek stratejik iletişim ve kriz yönetimi açısından gerekli tedbirleri uygulama yetkisiyle, her tür manipülasyon ve dezenformasyona karşı faaliyette bulunmak yetkilerinin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle düzenlenemeyeceğini hükmetti.



Kararda, “Alınacak tedbirler ve yapılacak faaliyetlerin Anayasa’nın 26. maddesinde yer alan düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti ile 28. maddesinde yer alan basın hürriyetine müdahale teşkil edeceği açıktır.” ifadelerine yer verildi.

DMM’DEN YETKİ İPTALİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan, “Anayasa Mahkemesi (AYM), İletişim Başkanlığının basın ve ifade özgürlüğüne müdahale eden yetkilerini iptal etti. Kararın ardından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi çalışmalarına devam edemez.” Iddiasına yönelik bir açıklama yaptı.



“'Anayasa Mahkemesi, İletişim Başkanlığının basın ve ifade özgürlüğüne müdahale eden yetkilerini iptal etti. Kararın ardından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi çalışmalarına devam edemez.' iddiası manipülasyondur.” ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



“Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, basın ve ifade özgürlüğüne yönelik müdahale yetkisi zaten bulunmamaktadır. Ayrıca karar, doğrudan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'na bağlı bir koordinatörlük olarak faaliyet gösteren Dezenformasyonla Mücadele Merkezimizin çalışmaları açısından herhangi bir sonuç doğurmamaktadır.



Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yetkisini İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3. maddesinde sayılan Başkanlığın genel görevlerinden almaktadır. Merkezimiz, çalışmalarını bu doğrultuda aralıksız sürdürmektedir. Anayasa Mahkemesinin verdiği karar, İletişim Başkanlığına bağlı bazı daire başkanlıklarının kuruluş kararnamesi ile ilgilidir. Anayasa Mahkemesi, bazı maddelerin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi değil kanun ile düzenlenmesi gerektiğine dair hüküm vermiştir.”