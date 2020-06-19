Anayasa Mahkemesi'nden Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı

Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatları tutukluluk süresinin makul olmaması, tahliye talebinin karara bağlanmaması ve tutukluluk incelemesinin yapılmaması gerekçesiyle AYM'ye başvurmuştu.

Mahkeme tutukluluğun makul süreyi aşması ve karar sürecinin uzaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Demirtaş'a 50 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.



AYM, eski CHP milletvekili Eren Erdem'in başvurusunu da karara bağladı. Tutuklamanın hukuki olmadığına yönelik hak ihlali başvurusunu haklı buldu. 30 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti .

