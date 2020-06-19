Anayasa Mahkemesi'nden Selahattin Demirtaş kararı

Anayasa Mahkemesi, cezaevindeki eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın uzun tutukluluk nedeniyle yaptığı hak ihlali başvurusunu kabul etti .

NTV 19.06.2020 - 09:29

Anayasa Mahkemesi'nden Selahattin Demirtaş kararı
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Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatları tutukluluk süresinin makul olmaması, tahliye talebinin karara bağlanmaması ve tutukluluk incelemesinin yapılmaması gerekçesiyle AYM'ye başvurmuştu. 

Mahkeme tutukluluğun makul süreyi aşması ve karar sürecinin uzaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Demirtaş'a 50 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.

AYM, eski CHP milletvekili Eren Erdem'in başvurusunu da karara bağladı. Tutuklamanın hukuki olmadığına yönelik hak ihlali başvurusunu haklı buldu. 30 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti .

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