Anayasa Mahkemesi'nden Sivas katliamı davası kararı

AYM, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te yakılan Madımak Otel'de öldürülenlerin yakınlarının bireysel başvurusunu ele aldı.

Yüksek Mahkeme, oy birliğiyle yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar verdi. Ayrıca, başvuruculara manevi tazminat ödenmesine karar verildi.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarının 2014'teki bireysel başvurusu, Anayasa Mahkemesi 29 Haziran 2021'de görüşüldü ve incelenmesi ertelendi.

Yüksek Mahkeme; 14 Aralık 2023'te başvuruyu tekrar ele aldı görüşülmesini bir kez daha erteledi, 25 Ocak 2024'te bireysel başvurunun Genel Kurul'da 15 Şubat 2024'te görüşülmesini kararlaştırdı.

15 Şubat'ta ise konuyla ilgili ek rapor alınmasına hükmedildi.