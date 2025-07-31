Anayasa Mahkemesi'nden Tayfun Kahraman kararı
Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı davasında tutuklanan Tayfun Kahraman hakkında hak ihlali kararı verdi. Yüksek mahkeme, adil yargılamanın ihlal edildiğine ve yeniden yargılama yapılması gerektiğine hükmetti.
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Gezi Parkı davasında tutuklanan Tayfun Kahraman hakkında yeni bir karar verildi.
Anayasa Mahkemesi, şehir plancısı Kahraman'ın tutuklandığı davada hak ihlali olduğuna hükmetti.
Yüksek mahkeme, Tayfun Kahraman'ın yeniden yargılanması gerektiğine hükmetti.
Kahraman, Gezi Parkı davası kapsamında üç yılı aşkın bir süredir tutuklu bulunuyor.
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