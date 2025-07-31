Anayasa Mahkemesi'nden Tayfun Kahraman kararı

Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı davasında tutuklanan Tayfun Kahraman hakkında hak ihlali kararı verdi. Yüksek mahkeme, adil yargılamanın ihlal edildiğine ve yeniden yargılama yapılması gerektiğine hükmetti.

Anayasa Mahkemesi'nden Tayfun Kahraman kararı

Gezi Parkı davasında tutuklanan Tayfun Kahraman hakkında yeni bir karar verildi.

, şehir plancısı Kahraman'ın tutuklandığı davada hak ihlali olduğuna hükmetti.

Yüksek mahkeme, Tayfun Kahraman'ın yeniden yargılanması gerektiğine hükmetti.

Kahraman, Gezi Parkı davası kapsamında üç yılı aşkın bir süredir tutuklu bulunuyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...