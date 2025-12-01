Anayasa Mahkemesi'nden trafik cezası kararı

Anayasa Mahkemesi örnek bir karara imza attı. 2019 yılında kendi adına olan otomobilde yolcu olarak seyahat eden Halil Palalı, ATM'den para çekmek için araçtan indiğinde polisler tarafından alkolmetre testine girmesi ve ehliyetini ibraz etmesi gerektiği belirtildi.

Yolcu olarak araçtan indiğini belirtmesine rağmen alkol testi ısrarında bulunan polisler, testi kabul etmediğine yönelik rapor hazırlayıp, ehliyetini göstermediği için ceza kesip, ehliyetine de 2 yıl süreyle el koydu.

Bunun üzerine yargı sürecini başlatan Palalı'nın sunduğu delil ve tanık beyanlarına rağmen mahkemeler cezaların doğru olduğu yönünde kararlar verdi.

Palalı tüm hukuk yollarının tükenmesi nedeniyle çareyi Anayasa Mahkemesi'ne başvurmakta buldu.

Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuru neticesinde, mahkemelerin, MOBESE, ATM kamerası görüntüleri ve tanık beyanları gibi delilleri göz önüne almadan, kesilen cezanın kesinleşmesine yönelik kararın hukuka uygun olmadığı sonucuna varıldı.

ADİL YARGILANMA HAKKI İHLAL EDİLDİ

Anayasa Mahkemesi, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini, silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkeleri nedeniyle yeniden yargılanmaya karar verildiğini açıkladı.