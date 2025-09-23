Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda yeni dönem 1 Ekim'de başlıyor

Özkaya, bireysel başvurunun fiilen uygulanmaya başlamasının ardından 13 yıl geçtiğini belirterek, "Ülkemizin hukuk düzeninde yapılan en önemli değişliklerden birisi bireysel başvuru yolunun hukuk sistemimize dahil edilmiş olmasıdır." diye konuştu.

Anayasa Mahkemesi 'ne bireysel başvuruda yeni bir uygulama hayata geçiyor.

AYM Başkanı Kadir Özkaya, "Bireysel başvuru yolu, adaletin daha nitelikli tesisi yolunda hukuk sistemimize kazandırılmış önemli bir mekanizmadır." dedi.

YENİ UYGULAMA 1 EKİM'DE BAŞLIYOR



AYM'nin hak arama yollarının etkinliğini artırmak amacıyla teknolojik dönüşüme de özel bir önem atfettiğini belirten Özkaya, şöyle devam etti:

"Başlangıçta bireysel başvurular sadece fiziki ortamda yapılabilmekteydi. Ancak dijitalleşmenin çağdaş hukuk sistemleri açısından kaçınılmaz bir gereklilik haline gelmesiyle birlikte mahkememiz de bu yönde kayda değer adımlar atmıştır ve atmaya da devam etmektedir.

Bu çerçevede, 1 Ekim 2025 tarihi itibarıyla bireysel başvuruların elektronik ortamda, UYAP Avukat Portalı üzerinden de yapılabilmesinin mümkün hale geldiği müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum.

Artık avukatlarımızın UYAP sistemi üzerinden başvuru yapabilmesi hayata geçirilmiş olacaktır. Böylelikle hem erişilebilirlik artmış olacak hem de başvuru süreçlerinin daha hızlı, etkin ve şeffaf şekilde yürütülmesinin önü açılacaktır."

Söz konusu yenilikle bireysel başvurunun toplumsal işlevinin daha da güçlendireceğini dile getiren Özkaya, "Bu uygulama aynı zamanda yapay zeka uygulamasının mahkememiz işlerinde kullanılabilmesinin temelini de oluşturacaktır." ifadesine yer verdi.