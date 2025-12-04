Anayasa Mahkemesinin 5 siyasi partiye yönelik mali denetim kararları Resmi Gazete'de

Kararlara göre, Vatan Partisi, Yurt Partisi, Türkiye Komünist Hareketi Partisinin 2020, Türkiye Komünist Partisinin 2020 ve 2021, İşçi Demokrasisi Partisinin ise 2021 ve 2022 yıllarına ait mali denetimleri yapıldı.

Yüksek Mahkeme, mali denetimi yapılan diğer siyasi partilerin ise belirtilen yıllara ait kesin hesaplarının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.