Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı kim olacak? Seçim süreci yarın başlıyor

Danıştay üyeliği görevinde bulunurken 18 Aralık 2014'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Kadir Özkaya, 22 Aralık'ta görevine başladı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 12 Mart 2020 ve 5 Mart 2024'te yapılan toplantılarda iki kez Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine seçilen Özkaya, Zühtü Arslan'ın görev süresinin dolmasının ardından 21 Mart 2024'te AYM Başkanı oldu.

Yüksek Mahkeme üyelerinin görevlerini 12 yılla sınırlayan düzenleme kapsamında Özkaya'nın görev süresi 22 Aralık 2026'da dolacak.

Bu kapsamda, Yüksek Mahkeme'nin içtüzüğü gereği, Özkaya'nın görev süresinin sona ereceği tarihten 2 ay önce, 22 Ekim'de başkanlık seçimi için süreç başlayacak.

Seçim işlerini AYM Başkanı Özkaya yürütecek ve seçimin yapılacağı yer, gün ve saat, en az 7 gün önceden yazılı olarak AYM üyelerine bildirilecek.