Anayasa’nın 4. maddesi gündem oldu: Anayasa’nın ilk dört maddesi nedir?

TBMM’nin yeni yasama yılına başlayacağı 1 Ekim’den sonra siyaset gündeminin önemli başlıklarından biri de Anayasa'nın ilk dört maddesi oldu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuyla ilgili açıklamasında, “Anayasanın ilk 4 maddesindeki temel prensiplerle ilgili herhangi bir tartışma söz konusu değildir" dedi. Peki, Anayasa’nın ilk dört maddesi nedir?

Anayasa’nın 4. maddesi gündem oldu: Anayasa’nın ilk dört maddesi nedir?

’nın 4. maddesi oldu. İlk üç madde üç madde, şekli, cumhuriyetin özellikleri ve bütünlüğü ile resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti gibi temel esasları içerir.

I. Devletin şekli

MADDE 1- Devleti bir Cumhuriyettir.

II. Cumhuriyetin nitelikleri

MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti

MADDE 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.

Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

Millî marşı “İstiklal Marşı”dır.

Başkenti Ankara’dır.

IV. Değiştirilemeyecek hükümler

MADDE 4- Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

Öne Çıkan Video

Velinin silahı tutukluk yaptı, okul müdürü ölümden döndü

TÜRKİYE HABERLERİ

Antalya'da eş zamanlı operasyonlar: 130 kişi yakalandı

Antalya'da eş zamanlı operasyonlar: 130 kişi yakalandı

Ormana terk edilen bebekle ilgili 2 gözaltı

Ormana terk edilen bebekle ilgili 2 gözaltı

Yunan adalarına kaçmaya çalışan 11 FETÖ/PDY üyesi ile 4 organizatör yakalandı

Yunan adalarına kaçmaya çalışan 11 FETÖ/PDY üyesi ile 4 organizatör yakalandı

Karşıyaka'nın eski belediye başkanı Nevzat Çobanoğlu hayatını kaybetti (Nevzat Çobanoğlu kimdir?)

Karşıyaka'nın eski belediye başkanı Nevzat Çobanoğlu hayatını kaybetti (Nevzat Çobanoğlu kimdir?)

İYİ Parti'den Şiddet ve Şiddetle Mücadele Çalıştayı

İYİ Parti'den Şiddet ve Şiddetle Mücadele Çalıştayı

MHP'den anayasa açıklaması: Başlatılmak istenen tartışma boş ve beyhudedir

MHP'den anayasa açıklaması: Başlatılmak istenen tartışma boş ve beyhudedir

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...