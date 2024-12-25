Anculin nerede? 15 yaşındaki kız çocuğundan haber alınamıyor

Adıyaman’da 15 yaşındaki kız çocuğundan iki gündür haber alınamıyor.



Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi’ndeki evinden iki gün önce ayrılan ve bir daha da kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki Anculin Habeş için polise kayıp başvurusunda bulunuldu.



Anculin’in hayatından endişe eden Habeş ailesi, emniyetten kendilerine verilecek mutlu haberi bekliyor.