Anculin nerede? 15 yaşındaki kız çocuğundan haber alınamıyor
Adıyaman’da 15 yaşındaki Anculin Habeş isimli kız çocuğundan, iki gündür haber alınamıyor. Kızlarının hayatından endişe eden aile, emniyete başvurdu. Her yerde aranan Anculin’i görenlerin durumu polise bildirmesi istendi.
Adıyaman’da 15 yaşındaki kız çocuğundan iki gündür haber alınamıyor.
Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi’ndeki evinden iki gün önce ayrılan ve bir daha da kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki Anculin Habeş için polise kayıp başvurusunda bulunuldu.
Anculin’in hayatından endişe eden Habeş ailesi, emniyetten kendilerine verilecek mutlu haberi bekliyor.
Her yerde aranan Anculin’in yerini bilenlerin ya da görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmeleri istendi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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