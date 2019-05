AND Gayrimenkul’den 19 Mayıs’a Özel Film: Benim Doğum Günüm 19 Mayıs

Anadolu Grubu’nun gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren şirketi AND Gayrimenkul, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. Yılı’na özel bir film yayınladı.



AND Gayrimenkul tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel olarak hazırlanan film, yalnızca bir evden yola çıkıyor.



Bir gayrimenkul projesi reklamı gibi başlayan ve evin özelliklerini beklenmedik bir şekilde anlatan film, sürprizi sona saklıyor. Film boyunca bahsedilen evin aslında Atatürk’ün Selanik’te doğduğu ev olduğu anlaşılıyor.



Mustafa Kemal Atatürk’ün “Benim doğum günüm 19 Mayıs’tır” sözüyle devam eden ve Atatürk’ün Samsun’a çıkışının ikonik siluetiyle sona eren filmde Atatürk’ün doğduğu ev ‘’büyük ve güzel ev’’ metaforuyla, Türkiye ile bağdaştırılıyor.



Filmi AND Gayrimenkul’ün sosyal medya hesaplarının yanı sıra, markanın Youtube kanalından da izlemek mümkün.



ATATÜRK'ÜN SPORA VE SPORCUYA VERDİĞİ ÖNEM