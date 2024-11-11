Anestezi doktorunun sır ölümü

Elazığ'da 36 yaşındaki anestezi doktoru evinde S.B., evinde ölü bulundu. Doktorun ölüm nedeni otopsi sonucuna göre belirlenecek.

Anestezi doktorunun sır ölümü

Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde görevli anestezi doktoru S.B. (36), sabah mesaiye gitmeyince çalışma arkadaşları telefonla kendisine ulaşmaya çalıştı.

S.B'ye ulaşamayan meslektaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eve giden ekipler, kapıyı açtıklarında S.B'yi hareketsiz halde buldu.

OTOPSİ YAPILACAK

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde doktorun hayatını kaybettiği belirlendi.

S.B'nin cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

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