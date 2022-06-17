Trabzon'da özel bir hastanede anestezi teknisyeni olarak çalışan 27 yaşındaki Büşra Muhcu, ameliyathanede ölü bulundu. Genç teknisyenin kalbinde ritim bozukluğu olduğu ve daha önce de anjiyo geçirdiği öğrenildi. Trabzon'da bir anestezi teknisyeni, çalıştığı hastanede ölü olarak bulundu.Akçaabat ilçesinde özel bir hastanede anestezi teknisyeni olarak çalışan Büşra Muhcu (27), saat 04.00 sıralarında sezaryen doğum ameliyatı için cep telefonu ile arandı.Muhcu'ya ulaşamayan mesai arkadaşları, girdikleri ameliyathanede cansız bedeni ile karşılaştı.İhbarla gelen hastaneye jandarma ekipleri geldi. İncelemenin ardından Muhcu'nun cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Hastanenin başhekimi, kalbinde ritim bozukluğu olduğu ve daha önce de anjiyo geçirdiği belirtilen Muhcu ile ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:''Hastanemiz anestezi teknisyenimiz geçirdiği ani rahatsızlık nedeniyle vefat etmiştir. Ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı, kendisine Allah'tan rahmet diliyorum.''