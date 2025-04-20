Ani fren kazaya neden oldu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin takla atması sonucu bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman yönünden Gölbaşı yönüne gelmekte olan Mustafa Y. idaresindeki 44 ADZ 507 plakalı otomobil, Yukarı Çöplü köyü mevkisinde önünde seyreden başka bir aracın ani fren yapması sonucu önündeki araca çarpmamak manevra yapması sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Yaşanan kazada otomobilde bulunan sürücü Mustafa Y. yaralandı.

Yaralı ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.