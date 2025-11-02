Ani fren kazaya neden oldu: Bir ağır yaralı

Okmeydanı-Hasdal Bağlantı Yolu'nda trafik kazası meydana geldi.



Henüz belirlenemeyen bir nedenle iki otomobil yolda ani fren yapınca Cem Sert'in kullandığı motosiklet önünde ilerleyen otomobile çarptı.



Motosiklet sürücüsü çarpmanın şiddetiyle yola savruldu.



Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.