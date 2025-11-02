Ani fren kazaya neden oldu: Bir ağır yaralı
İstanbul Eyüpsultan'da bir motosiklet önündeki aracın ani fren yapması sonucu kaza yaptı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Okmeydanı-Hasdal Bağlantı Yolu'nda trafik kazası meydana geldi.
Henüz belirlenemeyen bir nedenle iki otomobil yolda ani fren yapınca Cem Sert'in kullandığı motosiklet önünde ilerleyen otomobile çarptı.
Motosiklet sürücüsü çarpmanın şiddetiyle yola savruldu.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Okmeydanı-Hasdal Bağlantı Yolu Hasdal istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.
- İstanbul Eyüpsultan
- Türkiye
- Trafik Kazası