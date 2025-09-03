Ani manevra kazaya neden oldu
İstanbul Avcılar D-100 Karayolu'nda yan yola girmek için manevra yapan cip motosiklete çarptı. Kazada iki kişi yaralandı.
D-100 Karayolu Denizköşkler Mahallesi geçişinde trafik kazası meydana geldi.
Küçükçekmece yönüne giden cip, yan yola girmek için ani manevra yaparak sağ şeritteki motosiklete çarptı.
Kazanın etkisiyle motosiklet bariyere çarpıp sürüklendi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Aracın yolcu koltuğunda oturan kişi ile ağır yaralandığı anlaşılan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
