Aniden kar bastırdı, Kaçkarlar'da mahsur kaldılar

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kavrun Yaylası’ndan yola çıkan iki Polonyalı dağcı; Kaçkar Dağları’na zirve tırmanışı yapıyordu.



Ancak ani bastıran kar yağışı nedeniyle yollarını kaybettiler.



Dağcılar çektikleri videoyla yardım çağrısı yaptı.



İhbar üzerine AFAD ve AKUT harekete geçti.



Çamlıhemşin Doğa Spor Kulübü üyelerinin de desteğiyle arama-kurtarma çalışması başlatıldı.



"IŞIK TEMASI KURULDU"



5 saatlik yürüyüşün sonunda el fenerleriyle ışık teması kuruldu.



Ekipler, dağcıları mahsur kaldıkları yerden güvenli bir şekilde kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Mahsur kalan dağcılarla ışık teması kurduklarını söyleyen Çamlıhemşin Doğa Spor Kulübü üyesi Sezer Karagöz, “Şu anda Küçük buzulun karşısındayız. Mahsur misafirlerimizi gördük. Onlara ulaşacağız.

Çok az kaldı. 100-150 metre var. Işık temasında bulunduk. Sesleri yok sadece ışıklarını görüyoruz. Tahmini olarak bir saat içerisinde ulaşacağız” dedi.