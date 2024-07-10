Aniden sağanak yağış bastırdı, yollar göle döndü

Bayburt'ta yaz yağmurları etkili olmaya devam ederken, merkeze bağlı Çamlıkoz köyünde sağanak yağış sele neden oldu, yağışın etkisiyle yollar adeta göle döndü.

Aniden sağanak yağış bastırdı, yollar göle döndü

Sabah saatlerinde güneşli olan hava, yerini dolu ve sağanak yağışa bıraktı. Merkezde belli aralıklarla devam eden nedeniyle herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, sağanak ve dolu köylerdeki ekili arazileri de vurdu.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Aniden bastıran yağış sonrası Çamlıkoz köyünün yolları su birikintileriyle doldu taştı, yollar adeta göle döndü.

Sağanak, şehir merkezinde aralıklarla etkisini sürdürüyor, yer yer çise şeklinde yağmur devam ediyor.

Bununla birlikte Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda Bayburt ve çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı uyarısında bulunuldu.

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