Fatih'te aniden yola çıkan motosikletliye, kamyonet çarptı.

Olay, 25 Eylül Perşembe günü saat 15.15 sıralarında Karagümrük'te meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Musap T. (17) kullandığı motosikletle kontrolsüz bir şekilde yola çıktı.

Bu esnada aynı yol üzerinde seyreden kamyonet, motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletli, kaza sonucu yaralandı.

Motosiklet sürücüsü Musap T., olay yerinde bulunan arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün kaza sonucu bacağının iki yerinden kırıldığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.